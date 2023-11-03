BIST 7.639
DOLAR 28,41
EURO 30,45
ALTIN 1.827,24
HABER /  GÜNCEL

Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor! Bakanlık duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor! Bakanlık duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığınca 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Abone ol

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 17 milyon 498 bin 149 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 15 milyon 629 bin 506 lira, uzman eller projesi desteği olarak 9 milyon 357 bin 345 lira ve düve alım desteği olarak 4 milyon 700 bin lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Enflasyon açıklandı memur, emekli maaşlarına Ocak zam artış oranı belli oldu! Kim ne kadar alacak?
Foto Galeri Enflasyon açıklandı memur, emekli maaşlarına Ocak zam artış oranı belli oldu! Kim ne kadar alacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
O hakemi küstürdüler! Hakemliği bıraktığını açıkladı
O hakemi küstürdüler! Hakemliği bıraktığını açıkladı
CHP Kurultayı nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
CHP Kurultayı nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Manisa için kuvvetli fırtına uyarısı!
Manisa için kuvvetli fırtına uyarısı!
Hollywood yıldızı Al Pacino'nun ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı
Hollywood yıldızı Al Pacino'nun ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı
Kurultay öncesi Ekrem İmamoğlu'ndan ilk mesaj
Kurultay öncesi Ekrem İmamoğlu'ndan ilk mesaj
İspanya'da orman yangını: Bin 400 hektarlık alan kül oldu!
İspanya'da orman yangını: Bin 400 hektarlık alan kül oldu!
Bakan Aşkın Bak: KYK asansörlerine karekod koyacağız, bakım takvimi görülecek
Bakan Aşkın Bak: KYK asansörlerine karekod koyacağız, bakım takvimi görülecek
Yeni 'Prison Break' dizisi izleyicilerle çok yakında buluşacak
Yeni 'Prison Break' dizisi izleyicilerle çok yakında buluşacak
İtalya'da şiddetli yağış ve sel oldu, 5 ölü
İtalya'da şiddetli yağış ve sel oldu, 5 ölü
Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan 'pankart' talimatı! Hemen kaldırdılar
Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan 'pankart' talimatı! Hemen kaldırdılar
Bakan İbrahim Yumaklı tarihi duyurdu! İş arayana müjde, işçi alımı yapılacak
Bakan İbrahim Yumaklı tarihi duyurdu! İş arayana müjde, işçi alımı yapılacak
SPK'dan üç şirkete 'halka arz gelirinde usulsüz kullanım' cezası verildi
SPK'dan üç şirkete 'halka arz gelirinde usulsüz kullanım' cezası verildi