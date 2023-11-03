Dilan Polat, emniyette 3 gündür yemek yemiyor! 'En zayıf halka' deniyor... Soruşturmada flaş gelişme...

Yaptıkları görgüsüz paylaşımlarla ve dudak uçuklatan lüks harcamalarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat 3 gündür gözaltında. Çiftin kara para akladıkları iddia edilirken mail order yöntemiyle büyük vurgunlar yaptığı iddia ediliyor. Öte yandan Dilan Polat, emniyette 3 gündür yemek yemeyi reddediyor. Bugün Dilan Polat'ın şirketlerinden 1.8 milyon lira kaçırmaya çalışan 4 kişi daha gözaltına alındı, toplam gözaltı sayısı 24'e yükseldi. İşte detaylar....