Dilan Polat, emniyette 3 gündür yemek yemiyor! 'En zayıf halka' deniyor... Soruşturmada flaş gelişme...
Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama dahil bir dizi suçlama ile 3 gündür gözaltında. Polat çifti ile Sıla Doğu'nun ifadesi henüz alınmadı. Bu arada Dilan Polat'ın, 3 gündür emniyette hiçbir şey yemediği ortaya çıktı. İşte Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılar...
Yaptıkları görgüsüz paylaşımlarla ve dudak uçuklatan lüks harcamalarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat 3 gündür gözaltında. Çiftin kara para akladıkları iddia edilirken mail order yöntemiyle büyük vurgunlar yaptığı iddia ediliyor. Öte yandan Dilan Polat, emniyette 3 gündür yemek yemeyi reddediyor. Bugün Dilan Polat'ın şirketlerinden 1.8 milyon lira kaçırmaya çalışan 4 kişi daha gözaltına alındı, toplam gözaltı sayısı 24'e yükseldi. İşte detaylar....
Kara para aklama, örgüt kurma, naylon fatura gibi suçlamalarla gözaltına alınan Dilan Polat-Engin Polat çifti 3 gündür gözaltında. Dilan Polat ve Engin Polat'ın henüz ifadesi alınmadı. İddialara göre evrak toplamaya devam eden polisler bu süreçte Polat çiftini bekletiyor.
İkinci Sayfa'da yer alan iddiaya göre ise Dilan Polat 3 gündür yemek yemeği reddediyor. Sadece kahve içen Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise yalnızca tost yiyor.
Hastaneye sevk edilmek istedi ama...
İddialara göre hasta olduğunu söyleyen Dilan Polat, emniyette hastaneye sevk edilmek istendi. Ancak incelemeler tamamlana kadar sevk işlemi ertelendi.