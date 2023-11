Antalya Kültür Yolu Festivali'nde her gece konser var!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da konser maratonu yaşanacak.

Festival kapsamında kentte, 4-12 Kasım tarihlerinde 50'ye yakın noktada 500'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı, Side ve Phaselis antik kentleri, Saat Kulesi, Konyaaltı, Kaleiçi, Konyaaltı Beach Park ve daha birçok noktada festival coşkusu olacak.

Yelken yarışları, müze gezileri, güncel sergiler, dijital enstalasyonlar, söyleşiler, tiyatro, opera, bale, sinema gösterileri ve senfoni konserlerinin yanı sıra birbirinden ünlü sanatçıların konserleri de Antalya Kültür Yolu Festivali'ne renk katacak.

Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenecek konserlerde, 5 Kasım'da Norm Ender, 6 Kasım'da Bengü, 7 Kasım'da Tuğba Yurt, 8 Kasım'da Berkay, 9 Kasım'da Merve Özbey, 11 Kasım'da Teoman, 12 Kasım'da ise Oğuzhan Koç sahne alacak.

Ana sahne etkinliklerinin yanı sıra Cumhuriyet Meydan'ında 9 Kasım'da Sümer Ezgü sahneye çıkacak.

Side Antik Tiyatro'da 5 Kasım'da Vasilis Saleas ve Serkan Çağrı, 8 Kasım'da La Fortuna Tango Orkestrası, 9 Kasım'da Tempi Felici Orkestrası, 12 Kasım'da Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic sanatseverlerle buluşacak.

Phaselis Antik Kenti'nde ise 9 Kasım'da Retrobüs, 10 Kasım'da Duygu Soylu, 11 Kasım'da Efruze, 12 Kasım'da da Elif Sancez konser verecek.

Gastronomi etkinlikleriyle tadım günleri düzenlenecek

Festival kapsamında lezzetli atölyeler, tadım günleri de düzenlenecek. 4 ve 10 Kasım tarihlerinde saat 13.00 ile 15.30 arasında her yarım saatte bir Just A Candy Sweet Factory'de Şeker Atölyesi, 6 ile 10 Kasım tarihleri arasında saat 13.00'te The Sudd Coffee'de Kahve Demleme ve Tadım Atölyesi ücretsiz gerçekleşecek. 6-8-10 Kasım tarihlerinde saat 18.00'de 7 Mehmet Restoran'da Tadım Günleri, 10 Kasım'da Börekçi Tevfik ile Serpme Börek Tadımı ve Söyleşisi gastronomi meraklılarının beğenisine sunulacak.