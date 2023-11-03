Arda Güler'li Real Madrid'in maçları nerede yayınlanacak?

Türk Telekom'un dijital televizyon yayın platformu Tivibu, Arda Güler'in İspanya sahnesinde çıkacağı ilk maçı ekranlara taşıyor.

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Şirket açıklamasına göre, geçen sezon Fenerbahçe'de yükselen grafiği ile dünya devlerinin ilgisini toplayan genç yetenek Arda Güler, sezon başında Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'e transfer olmuştu. Arda Güler'in yaşadığı sakatlıkları atlatmasının ardından sezonun 12'nci haftasında oynanacak olan Rayo Vallecano karşılaşması ile sahalara dönmesi bekleniyor. Real Madrid-Rayo Vallecano mücadelesi, 5 Kasım Pazar günü saat 23.00'da Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Gençlerbirliği altyapısından keşfedilip 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Arda Güler, 2021 yılında A takıma yükseldi. Fenerbahçe'de geçirdiği ilk sezonda çok fazla süre bulamayan genç yetenek, 22/23 sezonunun ikinci yarısında gösterdiği üst düzey performansla Avrupa'nın dev takımlarının radarına girmeyi başardı.

Sevilla, Ajax, Brighton gibi takımlarla adı anıldığı dönemde Katalan ekip Barcelona ile sözleşme imzalamak üzereyken devreye giren Real Madrid'e transferi gerçekleşen Arda'nın sezon başı İtalyan teknik adam Ancelotti'yle çıktığı antrenmanlarda yaşadığı ağır sakatlık sonrası tedavi süreci tamamlandı.

Ancelotti'nin kondisyon yüklemesi yapmak için henüz hazır olmadığını dile getirdiği Arda Güler'in, La Liga'nın 12'nci haftasında sahalara dönmesi bekleniyor.