Amerikan Vakfı, Ruşen Çakır’ı fonlamaya doyamadı! Medyascope'a yaklaşık 500 bin dolar akıtmışlar

FONDAŞ medyaya ABD ve Avrupalı vakıflardan destek akmaya devam ediyor. En fazla fon desteğini ise Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope aldı. ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation, Ruşen Çakır'a 2016/2020 yılları arasında yanı 4 yılda 476 bin 720 dolar destek vermiş.

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Türkiye’de bazı kuruluşların ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation’dan yüz binlerce dolarlık hibe aldığı ortaya çıktı. Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye’den birçok kuruluş var. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında, sözde bağımsız medya organları dikkat çekiyor.

Vakfın desteklediği kurumlar arasında, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

En çok hibe alan Ruşen Çakır...

En çok hibe alan başında gazeteci Ruşen Çakır’ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesi olurken, haber portalı Serbestiyet’e de destek olduğu görülüyor. Medyascope’un 2016’dan 2020 yılına kadar aldığı toplam destek 476 bin 720 dolar.

Bu kuruluşlardan alınan “destek” miktarları şöyle:

Medyascope: 476,720 dolar

Serbestiyet: 49,995 dolar

140Journos: 60,000 dolar...