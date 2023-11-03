BIST 7.639
DOLAR 28,41
EURO 30,45
ALTIN 1.827,24
HABER /  MEDYA

Amerikan Vakfı, Ruşen Çakır’ı fonlamaya doyamadı! Medyascope'a yaklaşık 500 bin dolar akıtmışlar

Amerikan Vakfı, Ruşen Çakır’ı fonlamaya doyamadı! Medyascope'a yaklaşık 500 bin dolar akıtmışlar

FONDAŞ medyaya ABD ve Avrupalı vakıflardan destek akmaya devam ediyor. En fazla fon desteğini ise Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope aldı. ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation, Ruşen Çakır'a 2016/2020 yılları arasında yanı 4 yılda 476 bin 720 dolar destek vermiş.

Abone ol

Türkiye’de bazı kuruluşların ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation’dan yüz binlerce dolarlık hibe aldığı ortaya çıktı.  Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye’den birçok kuruluş var. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında, sözde bağımsız medya organları dikkat çekiyor. 

Vakfın desteklediği kurumlar arasında, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

En çok hibe alan Ruşen Çakır...

En çok hibe alan başında gazeteci Ruşen Çakır’ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesi olurken, haber portalı Serbestiyet’e de destek olduğu görülüyor. Medyascope’un 2016’dan 2020 yılına kadar aldığı toplam destek 476 bin 720 dolar.

Bu kuruluşlardan alınan “destek” miktarları şöyle:

Medyascope: 476,720 dolar

Serbestiyet: 49,995 dolar

140Journos: 60,000 dolar...

ÖNCEKİ HABERLER
Bacaklardaki kan pıhtılaşması ani ölümlere neden olabiliyor!
Bacaklardaki kan pıhtılaşması ani ölümlere neden olabiliyor!
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hız kesmiyor; bir müjde daha verdi!
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hız kesmiyor; bir müjde daha verdi!
Arda Güler'li Real Madrid'in maçları nerede yayınlanacak?
Arda Güler'li Real Madrid'in maçları nerede yayınlanacak?
KOP’tan küçükbaş hayvanlar için güneş enerjili suluk projesi
KOP’tan küçükbaş hayvanlar için güneş enerjili suluk projesi
Fenerbahçe'den Dilan-Engin Polat kararı! Başkan Ali Koç talimat verdi
Fenerbahçe'den Dilan-Engin Polat kararı! Başkan Ali Koç talimat verdi
Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi uzatıldı
Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi uzatıldı
İsrail'i İngiltere Büyükelçiliği önünde protesto ettiler!
İsrail'i İngiltere Büyükelçiliği önünde protesto ettiler!
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail menşeili gıda ürünlerinin satışını durdurdu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail menşeili gıda ürünlerinin satışını durdurdu
Antalya Kültür Yolu Festivali'nde her gece konser var!
Antalya Kültür Yolu Festivali'nde her gece konser var!
30 günde 3. kez İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den İsrail'e tam destek
30 günde 3. kez İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den İsrail'e tam destek
Milyonlarca emekli bekliyordu Bakanlıktan açıklama geldi! İntibak yasası mı geliyor?
Milyonlarca emekli bekliyordu Bakanlıktan açıklama geldi! İntibak yasası mı geliyor?