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Beyazgül’den eğitime tam destek

Beyazgül’den eğitime tam destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin 500 ilkokul öğrencisine okul çantası ve kırtasiye desteği sağlandı.

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Yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da, büyükşehir belediyesinin eğitime yönelik destekleri devam ediyor. Gençlere ve öğrencilere her zaman destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği ve ASAM işbirliğiyle kentte eğitim gören öğrencilere okul çantası ve kırtasiye desteği sağlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı ile SGDD-ASAM işbirliğiyle 3 bin 500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye dağıtımı yapıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen kırtasiye dağıtım programına katılan Başkan Beyazgül, öğrencilerle keyifli bir gün yaşadı. İlk olarak Direkli İlkokulu’nda düzenlenen kırtasiye dağıtım törenine katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilere çantalarını hediye eden Beyazgül, derslikleri gezerek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrenciler, Beyazgül için şiirler okuyup türküler seslendirdi.

Beyazgül, daha sonra Müslüm Gülel Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin talep ve önerilerini dinleyen Beyazgül, dersliklere geçerek burada öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemesi bulunan çantaları hediye etti.

Eğitime her zaman destek vereceklerini ifade eden Beyazgül, öğrencilerle keyifli vakit geçirerek onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Beyazgül, öğrencilere gelecekte ne olmak istersiniz şeklindeki sorusuna öğrenciler farklı meslek gurubundan cevaplar verdi.

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