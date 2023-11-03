İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de bulunan yakınlarından haber geldi

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçen 92 İngiliz arasında İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un kayınpederi ve kayınvalidesi de bulunuyor.

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Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada eşi Nadia El-Nakla'nın anne ve babasının bu sabah itibarıyla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a girerek Gazze'den çıktığını belirtti.

"Son 4 hafta, ailemiz için bir kabus oldu." ifadesini kullanan Yusuf, kayınpeder ve kayınvalidesi Gazze'den çıktığı için bir rahatlık hissetseler de Gazze'de devam eden insani krizden dolayı üzüntü yaşadıklarını kaydetti.

Yusuf, Gazze için sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, "Tüm tarafları acil bir ateşkes konusunda anlaşması, topluca cezalandırılan bir halka yönelik yakıt dahil insani yardımlar için koridorların açılması ve esirlerin serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan İngiliz medyasında yer alan haberde, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Mısır'a geçen İngiliz vatandaşı sayısı 92 olarak açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 143 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.