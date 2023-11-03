Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Polat ailesiyle ilgili ilk açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına olan Engin-Dilan Polat çifti hakkında konuştu. Tunç, ''Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak.'' ifadelerini kullandı.

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Bir süredir haklarında çeşitli iddialar ortaya atılan Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama suçlamasıyla önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmeyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da değerlendirmelerde bulundu.

Polat çifti ve şirketleriyle ilgili MASAK raporunun olduğunu belirten ve Hürriyet'e konuşan Bakan Tunç, "Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin malvarlıklarına tedbir konuldu. Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak." dedi.

Geçtiğimiz gün gözaltına alındılar

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan- Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu.

Şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 adet hard disk ve 350 tabanca mermisi, Ahmet Gün'ün evinde ise 36 adet hesap dökümü 120 bin lira ile 1 adet laptop ele geçirildi.

27 firmanın tüm mal varlığa tedbir konuldu

İddiaya göre, MASAK'ın yaptığı incelemede 5 şirket üzerinden sahte fatura yöntemiyle Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarıldı. Polis ekipleri bu konuda detaylı çalışma başlattı. Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsın ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi. Öte yandan Polat ailesine ait araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Gözaltı sayısı 24 oldu

Öte yandan İstanbul'da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz isimli 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara'daki 4 kişiyle de birlikte hakkında soruşturma yürütülenlerin sayısı 34'e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 oldu. Ayrıca gözaltındakilerden 8'inin ise ifadelerinin tamamlandığı öğrenildi.