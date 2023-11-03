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Karatay Belediyesi’nden İsrail mallarına boykot kararı

Karatay Belediyesi’nden İsrail mallarına boykot kararı

- Karatay Belediyesi’nden İsrail mallarına boykot kararı - Başkan Hasan Kılca: - “Dik duruşumuzdan ve elimizdeki imkânlarla mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz”

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Elimizdeki imkanlarla mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kafe Karatay ve Karatay Termal Tatil Köyü’nde İsrail markalarına ait bütün ürünlerin satışına yönelik boykotu daha yüksek bir düzeyde sürdürdüklerini duyurdu.


İsrail’in Gazze’de sivillere saldırılarının ardından dünyanın ve Türkiye’nin dört bir tarafında İsrail ürünlerine boykot kararı alınıyor. Karatay Belediyesi de aldığı kararla Kafe Karatay ve Karatay Termal Tatil Köyü’nde İsrail markalarına ait bütün ürünlerin satışını durdurdu.

Kararı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca sosyal medya hesaplarından duyurdu. Oldukça zor günler yaşadıklarını ve Filistin’de yaşanan acıların yüreklere her gün daha büyük bir kor olarak düştüğüne vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Zor günler yaşıyoruz. Filistin’de yaşanan acılar yüreğimize her gün daha büyük bir kor olarak düşüyor. Kıymetli hemşehrilerim; bizler zalimin karşısında ne pahasına olursa olsun dik duruşumuzdan, elimizdeki imkânlarla mücadelemizden asla vazgeçemeyiz, vazgeçmeyeceğiz. Acımızı yaşarken mazlum kardeşlerimiz için yapmamız gerekenler var.

Bunun farkındayız ve yüksek bir hassasiyetle tesislerimizde zalim İsrail’e karşı boykotumuzu yüksek düzeyde devam ettiriyoruz. Hamdolsun tüm vatandaşlarımızda da aynı duyarlılık var. Rabbim bu mübarek günde dualarımızı Filistinli kardeşlerimizin zaferlerine vesile kılsın.”

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