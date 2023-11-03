Pakistan Afgan göçmenlerin sınır dışı etmeye devam ediyor

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, geçici hükümetin 1 Kasım’a kadar düzensiz göçmenlerin ülkeden gönüllü şekilde ayrılmaları yönündeki kararına atıf yaparak, Pakistan’da yasa dışı bulunanların sınır dışı edilme sürecinin sürdüğünü bildirdi.

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​​​​​​​The News gazetesindeki habere göre, 1 Ekim’den bu yana Pakistan'dan gönüllü ayrılan ve sınır dışı edilen Afgan düzensiz göçmenlerin sayısı 165 bini geçti.

İçişleri Bakanı Bugti, hükümetin 1 Kasım’a kadar düzensiz göçmenlerin ülkeden gönüllü şekilde ayrılmaları yönündeki kararına atıf yaparak, Pakistan’da yasa dışı bulunanların sınır dışı edilme sürecinin sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı’ndan 19 bin 744, Çaman Sınır Kapısı’ndan ise 35 binin üzerinde Afgan düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Hudut kapılarındaki yoğunluğa işaret eden yetkililer, ülkeden gönderilecek düzensiz göçmenlerin işlemlerinin hızlı ilerlemesi için daha fazla sınır merkezi açtıklarını kaydetti.

Pakistanlı yetkililere göre, ülkede çoğu Afgan 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.

İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmaları gerektiğini bildirmişti.