Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ağustos ayında hasadına başlanan ve örtü altı bağlarda hasadı devam eden 2023 yılı çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm hasadını bitiren aileler son üzüm salkımıyla hatıra fotoğrafı çektirerek gelecek yıl ürünleri için iyi temennilerde bulundu.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadını bitiren aileler 2023 yılının üzüm sezonunun kendileri için bittiğini gelecek yıl için şimdiden bağlarda çalışmaların başladığını söyledi. Çiftçinin gelecek yılının hiçbir zaman bitmediğini anlatan üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Bu yıl üzüm sezonumuz bizim için bitti. Gelecek yıl için şimdiden bağlarda çalışmaya başlayacağız.

Örtülerin toplanması, ızgara çekilmesi, hayvan gübresinin verilmesi, bağların budanması hepsi gelecek yıl daha iyi ürün alabilmek için yapmamız gereken işler. Yani üzümcünün çalışması hiç bitmez. Bir cebine para girer diğer cepten masraflar başlar. Bu yıl bizim için üzüm sezonu bitti. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu sene de son üzüm salkımıyla eşimle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdik. Şimdiden gelecek yılımızın afetsiz, bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Hasatlarına devam eden üreticilerimize de bol kazançlar diliyoruz." dedi.