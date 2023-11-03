Yaban hayvanları için uçaktan kuduza karşı aşılı yem atıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduzla mücadele çerçevesinde içine aşı yerleştirilmiş yemleri uçaklarla havadan Muş Ovası’na bıraktı.

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Yaban hayatı için 3 yıl önce başlatılan 'Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Atım Çalışmaları' çerçevesinde, özel hazırlanmış ve içine aşılar yerleştirilen yemler, uçakla yaban hayatı bölgelerine atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, sonbahar dönemi yaban hayatı oral aşı atım çalışmaları için de Alparslan Havalimanı’nı kullandı.

Ülkede kuduz hastalığına karşı yürütülen yoğun aşılama çalışmalarının yanında, yaban hayatına da oral aşılama çalışmaları ile vaka sayısının düşürülmesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçmişte ağırlıklı olarak köpekler aracılığıyla yayılan hastalığın, son yıllarda değişim gösterdiği belirtildi. Çevre bilincinin oluşması ve avlakların daha iyi denetim altına alınması ile birlikte özellikle tilki sayısında önemli artış yaşandığının vurgulandığı açıklamada, şehirlerin kenar mahallelerinde rahatlıkla tilkilerin görülebilir hale geldiğini kaydedildi.