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DÜNYA

Japonya'daki 7.6'lık deprem anının dehşete düşüren görüntüleri! İnsanların rahatlığına bakın

JAPONYA'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 13 kişi hayatını kaybetti. 7.6 şiddetindeki depremin ardından şiddeti 7 ila 5 arasında değişen çok sayıda deprem oldu. Deprem anında kameraların çektiği görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Deprem anında insanların rahatlığı, binalarına ne kadar güvendiklerini bir kez daha gösterdi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Dün yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Tsunami uyarısı kaldırıldı

Açıklamada ayrıca bölge genelinde gece boyunca 4 ile 5 arası büyüklükte çok sayıda depremin daha meydana geldiği rapor edildi. Noto Yarımadası kıyısında 2 Ocak yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.. JMA, tsunamiye ilişkin açıklamasında ise İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

200'ye yakın bina hasar gördü

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi. Devlet televizyonu NHK'ya ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü.

Depremlerde 13 kişi hayatını kaybetti

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli bölgeye sevk edildi.

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