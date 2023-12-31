O Ses Türkiye yılbaşında aşk rüzgarları! Kerem Alışık ve Ebru Gündeş yıllar sonra ilk kez....

Onlar bir dönem yaşadıkları aşkla tüm Türkiye'de 'Fırtınalar' estirmişti. Kerem Alışık ile Ebru Gündeş yıllar sonra ilk kez TV 8'in fenomen programı O Ses Türkiye'nin Yılbaşı özel programında bir araya geldi. Kerem Alışık'ın sesini duyan Ebru Gündeş'in çektiği derin 'oh' kameralardan kaçmadı.. Kerem Alışık, "Gitme aklım sende kalır" şarkısını söyledi...

Yılbaşı gecelerinin bir klasiği haline gelen O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı bu yıl başına da damga vuracak. Bu yılda birbirinden değerli sanatçıları konuk alan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı hem jürileri hem yarışmacıları ile merakla beklenenler arasındaydı.

O Ses Türkiye'nin vazgeçilmez jürilerinden Ebru Gündeş, bu yıl da yine koltuğunda. Ancak daha ilginç olan şey ise yarışmacılardan birinin Kerem Alışık olması. Ebru Gündeş ve Kerem Alışık 1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde birlikte rol almışlardı.

Çiftin dizi arkadaşlığı kısa zaman içerisinde büyük bir aşka dönüşmüştü hatta. Çiftin aşkları her ne kadar büyük olsa da Gündeş, Fırtınalar dizisi bittikten sonra ünlü aktör ile yollarını ayırmıştı. Yıllar yıllar sonra eski iki aşık O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında yeniden bir araya geldi.

O Ses'in ünlü yarışmacıları arasında yer alan Kerem Alışık şiirini bitirip şarkıya başlamadan ilk dönen eski aşkı Ebru Gündeş oldu. Gündeş, karşısında Kerem Alışık'ı görünce derin bir iç çekmesi de kameralara yansıdı. Alışık da Gündeş'e baka baka "Gitme aklım sende kalır" şarkısını okudu.





Kerem Alışık'ın performansına Ebru Gündeş'in dönmesi ve Alışık'ın Ebru'yu seçmesi ise akıllara "eski aşk yeniden mi külleniyor?" sorularını getirdi.