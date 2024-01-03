11 ilde "Kafes-28" operasyonu! Interpol tarafından aranan 56 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 11 İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 11 İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahıs yakalandı.