Anıtkabir'de 'şeriat' provokasyonu! "Şeriat gelecek, lanet olsun cumhuriyeti" diye bağırdı

Hilafet tartışmalarının alevlendirildiği bu günlerde Anıtkabir'de de bir kişinin şeriat provokasyonu yaptığı ortaya çıktı. Anıtkabir'de "şeriat gelecek, lanet olsun cumhuriyeti" diye bağıran kişi, polise teslim edildi.

Cumhuriyetin 100. yılında, Atatürk’ün ebedi istirahatgahında bir kişi, cumhuriyete lanet okuyarak şeriat çağrısı yaptı. Olay, 30 Aralık’ta, Anıtkabir'de yaşandı. Bir kişi Anıtkabir'in avlusunda birden bire "Şeriat gelecek, lanet olsun cumhuriyete" diye bağırdı.

Sözcü TV'nin haberine göre, Anıtkabir'de bulunan vatandaşların tepki gösterdiği şahıs, Anıtkabir'de görevli askerlerce gözaltına alınarak polise teslim edildi. Bu kişinin kim olduğu, Emniyet'te kaydının bulunup bulunmadığıyla ilgili açıklama yapılmadı.