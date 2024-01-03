Hakkında soruşturma başlatılan Fatih Altaylı'dan açıklama! 'Eline sağlık' paylaşımı için böyle dedi

Gazeteci Fatih Altaylı, 'eline sağlık' paylaşımı sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı ve yurt dışına çıkmaya hazırlandığı iddialarına yanıt verdi. Altaylı sosyal medyada linç edilmesine neden olan paylaşımla ilgili de konuştu. Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Devlet içinde Fatih Altaylı'nın tutuklanması için bir mücadele başladı" iddiasını ortaya attı.

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Eline sağlık" paylaşımının, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya destek" olduğu iddia edilen ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı açıklamalarda bulundu.

Altaylı, "Olaylar olmaya başlayınca tek bir şey söyledim. Elinize sağlık. Hiçbir özne yazmadan. Hatta bunu yazarken yanımda bir arkadaşım vardı. Dedi ki abi kimin eline sağlık? Dedim ki bak bakalım kim ne anlayacak bundan. Yumruk atanın eline sağlık olabilir, yumruk atanı yakalayanların eline sağlık olabilir. Herkesin olabilir. Bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldü ve sanki ben yumruk atana eline sağlık diyormuşum gibi. Halbuki ben hiçbir şey demiyorum. Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum" diyerek kendisini savundu.

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı iddia edilen Fatih Altaylı, Oda TV'ye yaptığı açıklamada ise "Ben de okudum ama henüz bana ulaşan bir tebligat yok. Ulaşınca giderim." dedi.

"Yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor" iddiası

Sosyal medyada bir troll hesabın "Fatih Altaylı yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor" iddiasına ilişkin ise Altaylı, "Bir trolle ortak bir çevrem olacağını zannetmiyorum. Böyle bir şeyden bahsetmedim. Yurt dışına zaman zaman çıkıyorum ama gezmeye gidiyorum, geri geliyorum. Geçen hafta yurt dışındaydım, onlar gibi değilim. Bu memleketi terk edip kaçmam bir yere. Niye gideyim?" ifadelerini kullandı.

ROK: Devlet içinde Fatih Altaylı'nın tutuklanması için bir mücadele başladı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fatih Altaylı ile ilgili sözleri de dikkat çekti.

"Altaylı’nın tutuklanıp tutuklanmayacağını devlet içi güç dengesi belirleyecek” diyen Rasim Ozan Kütahyalı, "Ben bu devlet içi konuda asla taraf değilim. Altaylı’ya operasyon çekmiyorum. Sadece objektif şekilde fotoğraf çekiyorum. Fatih Altaylı’ya bir şeyler olacak ama ne olacak ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

ROK şöyle devam etti: "Fatih Altaylı bir açıdan devletin emrindedir. 'Eline sağlık' olayında ise sınırları aştı. Devletin içindeki Müslüman ve muhafazakar-milliyetçi kanat Fatih Altaylı’yı tutuklamak, cezalandırmak istiyor. Altaylı’dan arada 'resmî hizmet' alan devlet içi Atatürkçü kanat ise Altaylı’yı korumak istiyor. Muhalefet bu kavgada yok."