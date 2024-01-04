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Askerden gelen gencin sürprizi yarım kaldı! Sevgilisinin tepkisi izleyenleri çıldırttı

Elinde çiçekle sevgilisine sürpriz yapmaya çalışan gencin sürprizi yarım kaldı. Askerden gelip elinde çiçekle sevgilisine sürpriz yapan gencin aldığı karşılık sosyal medyada gündem oldu.

Askerden gelir gelmez çiçek alıp sevdiğine koşan gencin sürprizi yarıda kaldı. Sevgilisini mutlu etmek için elinde çiçekle sevgilisine sürpriz yapan gencin aldığı karşılık sosyal medyada gündem oldu.

Çiçeği ve kendisini gören sevgilisinin hiç yerinden kalkmaması ve sarılmaması dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisine ve çiçeklere şaşkın şaşkın bakan kız sosyal medyada tepki gördü.

Sürprize karşılık verdiği tepkiyi hoş karşılamayan sosyal medya kullanıcıları kızla ilgili "Resmen geldiğine bozulmuş yazık" gibi yorumlar geldi.

İşte bazı yorumlar:

"Yine güzel duygular yine hak etmeyen insanlar, neden güzel yürekli insanlar üzülüyor."

"Kız seni sevmiyo kaale almıyor yazık o kadar belli ki"

"Kız hiç şaşırmıyor geleceğini biliyor sanki yerinden bile kalkmıyor özleyen kalkar sarılır mutlu olur, Çok sakin niye geldin rahatım iyiydi der gibi hali var"

"Gelmese de olurmuş"

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