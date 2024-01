Kars'ta yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var! İşte kaza anları...

KARS'ın Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs, önünde kaza yapan bir başka otobüse çarptı. Korkunç kaza anları kameralara yakalanırken, ölü ve yaralılar var.

Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs, kaza yaptığı için duran başka bir otobüse arkadan çarptı. Kaza anı kameralara an be an yakalanırken, ölü ve yaralılar var. Ölü ve yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

