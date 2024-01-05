BIST 7.570
DOLAR 29,84
EURO 32,65
ALTIN 1.959,11
GÜNCEL

Kars'ta yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var! İşte kaza anları...

KARS'ın Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs, önünde kaza yapan bir başka otobüse çarptı. Korkunç kaza anları kameralara yakalanırken, ölü ve yaralılar var.

Son dakika bilgisine göre, Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs, kaza yaptığı için duran başka bir otobüse arkadan çarptı. Kaza anı kameralara an be an yakalanırken, ölü ve yaralılar var. Ölü ve yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsün önündeki araçlara çarpma anı kameralara yakalandı... İşte o anlar...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kız öğrenci saniyelerle ölümden kurtuldu şoka girdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kız öğrenci saniyelerle ölümden kurtuldu şoka girdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Erdoğan duyurdu! Pazar günü açıklanacak
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Erdoğan duyurdu! Pazar günü açıklanacak
Pusuda beklediği kişiye defalarca ateş etti o anlar kamerada
Pusuda beklediği kişiye defalarca ateş etti o anlar kamerada
İsmailağa'da 'beddua savaşı'! "Bir daha Cübbeli Hoca'yı izlersen seni boşarım" diyorlar...
İsmailağa'da 'beddua savaşı'! "Bir daha Cübbeli Hoca'yı izlersen seni boşarım" diyorlar...
Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel açıklaması! Konuşmakta zorlandı
Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel açıklaması! Konuşmakta zorlandı
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'dan Ümit Özdağ'a ağır sözler! 'Vatan haini, kansız, ahmak, kafası çalışmayan...'
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'dan Ümit Özdağ'a ağır sözler! 'Vatan haini, kansız, ahmak, kafası çalışmayan...'
Talebi reddedilen sanık hakime saldırdı sandalyeden kürsüye böyle uçtu o anlar gündem oldu
Talebi reddedilen sanık hakime saldırdı sandalyeden kürsüye böyle uçtu o anlar gündem oldu
Askerden gelen gencin sürprizi yarım kaldı! Sevgilisinin tepkisi izleyenleri çıldırttı
Askerden gelen gencin sürprizi yarım kaldı! Sevgilisinin tepkisi izleyenleri çıldırttı
İzmir'de kız öğrenciler kavga etti, arkadaşları seyretti!
İzmir'de kız öğrenciler kavga etti, arkadaşları seyretti!
Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Mehmet Ali Çelebi'den 'torpil' iddiasına cevap! Adalet Bakan Yardımcısı'na kimin için mesaj attı?
Mehmet Ali Çelebi'den 'torpil' iddiasına cevap! Adalet Bakan Yardımcısı'na kimin için mesaj attı?