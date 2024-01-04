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Kız öğrenci saniyelerle ölümden kurtuldu şoka girdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir öğrencinin saniyelerle ölüm tehlikesi atlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 3, şoka giren 1 olmak üzere 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, ilçe merkezindeki Yaylayolu ışıklı kavşağında Mersin Antalya D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali B. idaresindeki 33 AHP 81 plakalı tır ile İbrahim K. yönetimindeki 33 SZ 645 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle tır refüje çıktı. O sırada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kız öğrenci saniyeler içinde attığı bir adımla ölümden kurtuldu. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan 3 kişi ile şoka giren kız öğrenci bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı.

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