İsmailağa'da 'beddua savaşı'! "Bir daha Cübbeli Hoca'yı izlersen seni boşarım" diyorlar...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahut Ünlü ile İsmailağa cemaati arasındaki kavga beddua savaşına düştü. Cübbeli Hoca, İsmailağa'nın kız yurdunda geceleri kendisi için beddua seansları düzenletildiğini belirterek, beddua etti.

İsmailağa camiasındaki kavga yeni bir boyut kazandı. Cübbeli AHmet Hoca ile İsmailağa'nın yeni şeyhi etrafında birleşenler arasındaki polemik, beddua seansları düzenlemeye kadar gitti. Cübbeli Ahmet Hoca, kendisine 'beddua seansları' düzenlendiğini iddia etti.

Cemaat içindeki ayrışmanın kadınlar ile kocalarının arasını açtığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "İnsanlar 'Bir daha Cübbeli'nin sohbetini dinlediğini görürsem seni boşarım" diyor. Karı ile kocayı boyatacak seviyeye geldiler" diyerek İsmailağa'ya ateş püskürdü.

Sosyal medyada dolaşıma giren videosunda İsmailağa tarikatının "merkez" kız yurdunda, geceleri kendisine yönelik beddua seansları başladığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Yurtta gece 3'te küçük kız çocuklarını kaldırıp, 'Allahım Cübbeli'yi kahreyle' diye beddua ettiriyorlar" dedi.

Cübbeli Ahmet hoca ardından da beddua etti.