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Kenan Yıldız'dan harika gol

Juventus, İtalya Kupası'nda Salernitana'yı 6 golle mağlup etti. Milli futbolcu Kenan Yıldız karşılşamada şık bir gole imza attı.

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ile Salernitana karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.

Juventus'ta 66. dakikada oyuna giren Kenan Yıldız, 75. dakikada Bronn'un kendi kalesine attığı golde şutu çeken isim oldu. Kenan'ın şutunda kaleciden dönen top Bronn'a çarparak ağlara gitti.

Milli yıldızımız, 88. dakikada sol çizgide altığı topu harika çalımlarla ceza alanına kadar taşıdı ve şık bir vuruşla ağları bulup yine adından söz ettirmeyi başardı.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 18 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ligden sonra bu kez de kupa maçında attığı golle gündem oldu.

Kenan Yıldız'ın golü İtalya'nın futbol gündeminin bir numaralı maddesi olurken, sosyal medyada büyük kitleleri olan spor hesaplarının neredeyse tamamı bu muhteşem golü paylaştı.

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