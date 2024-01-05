BIST 7.572
DOLAR 29,84
EURO 32,67
ALTIN 1.954,95
YEREL

Katille göz göze gelmek gibi... Antalya'da feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına dalması sonucu yaşanan kazada metrelerce savrulan evli çift olay yerinde yaşamını yitirirken, yine durakta bekleyen 1 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil, otobüs bekleyen ve evli olduğu öğrenilen çift ile yine kaldırımda bekleyen bir başka vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi metrelerce savrulurken, feci kazada evli çift olay yerinde hayatını kaybetti; kaldırımdaki diğer vatandaş ile otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin durakta bekleyen vatandaşlara hızlı bir şekilde çarpması ve metrelerce savrulması yer aldı. Ekiplerin olay yeri inceleme çalışması devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Anayasa Mahkemesi ile 5-6 yıldır görüş ayrılıklarımız var!
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Anayasa Mahkemesi ile 5-6 yıldır görüş ayrılıklarımız var!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kenan Yıldız'dan harika gol
Kenan Yıldız'dan harika gol
Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı
Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı
Horon oynayan temizlik işçisi yüzleri güldürdü!
Horon oynayan temizlik işçisi yüzleri güldürdü!
Kars'ta yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var! İşte kaza anları...
Kars'ta yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var! İşte kaza anları...
Kız öğrenci saniyelerle ölümden kurtuldu şoka girdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kız öğrenci saniyelerle ölümden kurtuldu şoka girdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Erdoğan duyurdu! Pazar günü açıklanacak
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Erdoğan duyurdu! Pazar günü açıklanacak
Pusuda beklediği kişiye defalarca ateş etti o anlar kamerada
Pusuda beklediği kişiye defalarca ateş etti o anlar kamerada
İsmailağa'da 'beddua savaşı'! "Bir daha Cübbeli Hoca'yı izlersen seni boşarım" diyorlar...
İsmailağa'da 'beddua savaşı'! "Bir daha Cübbeli Hoca'yı izlersen seni boşarım" diyorlar...
Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel açıklaması! Konuşmakta zorlandı
Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel açıklaması! Konuşmakta zorlandı