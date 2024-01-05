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Süper Kupa Finali krizinden hemen öncesi! Prova görüntüleri ortaya çıktı: İstiklal Marşı, Türk Bayrağı ve Atatürk resmi sahada

Suudi Arabistan'da düzenlenen ancak yaşanan kriz nedeniyle oynanmayan Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa Finaliyle ilgili çok özel görüntüler ortaya çıktı.

Riyad'da yaşanan Süper Kupa krizi Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, Atatürk posterleriyle sahaya çıkmak istemiş ancak iddiaya göre Suudi yetkililer buna izin vermeyince her iki takım da sahaya çıkmamıştı.

Oynanmayan Süper Kupa maçıyla ilgili çok özel görüntüler ortaya çıktı. 

Master Haber TV spor moderatörü Emre Tilev’in elde ettiği görüntülerde, iki kulübün itirazı sonrası ertelenen maçın provalarında sahada İstiklal Marşı, Türk Bayrağı ve Atatürk resimlerinin yer aldığı görülüyor.

Söz konusu krizin, Türkiye'nin Arap dünyası ile olan ilişkisinin bozulması için planlı olarak yaratıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ortaya çıkan görüntüler bu iddiaları güçlendirdi.

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