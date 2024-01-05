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DÜNYA

Tuvalette klozet kapağını kaldırdı dehşete düştü polis çağırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Avusturalya’nın Queensland eyaletine bağlı Goondiwindi bölgesinde halk tuvaletindeki klozette yılan bulundu.

Tuvalete giren bir kişi yılanı bulmasının ardından polis çağırdı. Polisin yılanın yakalanması için yabani hayat bakıcısı Tennille Banks’e haber verirken Banks, ülkenin doğu kıyısında haftalarca süren şiddetli fırtınaların ardından da etkili olan sıcaklıklar nedeniyle yılanların tuvaletlerde sık görülebildiğini söyledi.

Uzmanlar yılanın ülkeye özgü zehirli bir yılan olduğunu ifade etti.

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