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Diyarbakır’da teröristlerin saldırı girişimi engellendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'ın Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist ve yardım yataklı eden bir kişi İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, 4 Ocak’ta saat 21.00 sıralarında Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca park halindeki araçlar yakılmak istendi.

Belediye çalışanlarına park halindeki araçların yakılacağı söylenerek 1'i elinde tabanca olmak üzere yüzleri maskeli 4 terörist ve yardım yataklık eden bir şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğünce dün gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda olay esnasında kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve molotof kokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemeleri sürüyor.

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