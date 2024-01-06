BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi İstanbul resti çekti! Damat: Şimdiden tüm kamuoyu ile paylaşıyorum

YENİDEN Refah Partisi'nin AK Parti'ye İstanbul ve Ankara seçimlerinde destek verip vermeyeceği merak edilirken, YRP'nin İstanbul adayı olduğu konuşulan Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar geldi. 'Şimdiden tüm kamuoyu ile paylaşıyorum' diyen Mehmet Altınöz, İBB Belediye Başkanı adayı olup olmadığı sorusuna cevap verdi.

lMerhum Necmettin Erbakan'ın damadı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz TV 100'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin mevcutta İstanbul ve Ankara'yı kaybettiğini ifade eden Altınöz seçimlerde birinci parti olacaklarını iddia etti. Altınöz 'İstanbul'a aday olacak mısınız?' sorusuna da cevap verdi.

Bu seçimlerde de birinci parti olacağız

"Sürpriz parti Yeniden Refah'tır. İnşallah bu seçimlerde de birinci parti olacağız. Bunu da şimdiden tüm kamuoyu ile paylaşıyorum" diyen Mehmet Altınöz, "Siz 'Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin adayı olarak, işbirliği adayı olarak Yeniden Refah Partisi'nin adayı mı çıksın?' diyorsunuz, talep bu yönde mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Cumhur İttifakı bizim adayı desteklesin

"Efendim, doğrudur. Bizde bu talebi şöyle paylaşıyoruz. Şu anda AK Parti İstanbul ve Ankara'da kaybetmiş durumda. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da ise Yavaş CHP'yi temsilen belediye başkanı. Yani AK Parti zaten kaybetmiş. Biz de lider parti durumundayız, görüyorsunuz rakamları. Sürpriz parti Yeniden Refah'tır."

YRP'nin İstanbul adayı mısınız?

Altınöz, "Yeniden Refah Partisi adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday mısınız?" sorusuna ise "İstanbul gibi bir şehire kim aday olmaz ki? İstanbul’a da, Türkiye’de önemli illerde büyükşehir belediye başkanlığı yapmayı kim istemez?" yanıtını verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
46 ilde uyuşturucu operasyonu: 364 kişi yakalandı
46 ilde uyuşturucu operasyonu: 364 kişi yakalandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Canlı yayında ölümden döndü! Yediği kuruyemiş sunucu Cansu Canan Özgen'in soluk borusuna kaçtı! İşte o anlar
Canlı yayında ölümden döndü! Yediği kuruyemiş sunucu Cansu Canan Özgen'in soluk borusuna kaçtı! İşte o anlar
Tuvalette klozet kapağını kaldırdı dehşete düştü polis çağırdı
Tuvalette klozet kapağını kaldırdı dehşete düştü polis çağırdı
Süper Kupa Finali krizinden hemen öncesi! Prova görüntüleri ortaya çıktı: İstiklal Marşı, Türk Bayrağı ve Atatürk resmi sahada
Süper Kupa Finali krizinden hemen öncesi! Prova görüntüleri ortaya çıktı: İstiklal Marşı, Türk Bayrağı ve Atatürk resmi sahada
Katille göz göze gelmek gibi... Antalya'da feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı
Katille göz göze gelmek gibi... Antalya'da feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Anayasa Mahkemesi ile 5-6 yıldır görüş ayrılıklarımız var!
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Anayasa Mahkemesi ile 5-6 yıldır görüş ayrılıklarımız var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kenan Yıldız'dan harika gol
Kenan Yıldız'dan harika gol
Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı
Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı
Horon oynayan temizlik işçisi yüzleri güldürdü!
Horon oynayan temizlik işçisi yüzleri güldürdü!
Kars'ta yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var! İşte kaza anları...
Kars'ta yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var! İşte kaza anları...