Fatma Şahin çiftçilerle karşılaştı: Traktöre binip hasada katıldı

Gaziantep'te hayata geçirdiği tarım projeleriyle alkışlanan Fatma Şahin, sosyal medya hesabından çiftçilerle karşılaştığı anları yayınladı.

Belediyecilikte öne çıkan şehirlerden biri de Gaziantep. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent için uyguladığı projelerin yanında vatandaşla yakından ilgilenmesi ile de anılıyor.

Fatma Şahin, bu kez de çiftçilerle hasada katıldı. Sosyal medya hesabı X’te paylaşım yapan Şahin, Mesthöyük köyüne giderken çiftçilerle karşılaştığı belirtti.

Hemen sonrasında bir çiftçinin traktörüne atlayıp hasada katılan Şahin o anları paylaştı.

Fatma Şahin paylaşımına şu notu düştü;

Mesthöyük köyüne giderken, şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerimize denk geldik. Traktöre binip, hasada katıldım ben de. O sırada çiftçilerimize verdiğimiz desteklerden de bahsettim. Bereketli olsun ekinleri, hasatları.

Çiftçilerden teşekkür

Bir diğer yandan Fatma Şahin’e ziyareti sırasında çiftçiler, yapılan hizmetler karşısında teşekkürlerini iletti.

Tarlada çiftçilerin hasat sevincine de ortak olan Fatma Şahin, yapılan ve yapılacak projeler hakkında konuştu. Traktöre de binen Fatma Şahin, yol boyunca bir çiftçi ile olan muhabbet dikkatlerden kaçmadı;

İşte çiftçi ile Şahin arasında geçen o diyalog;

Fatma Şahin: Çiftçimizin cebinin rahat etmesi lazım. Biz 40 bin çiftçimize mazot desteği verdik. Çiftçi Kart hazırladık o kartta da çok ciddi destekler verildi.

Çiftçi: Evet başkanım biz de aldık sağ olun.

Fatma Şahin: Bu yeşil ekonomi, her şey çiftçi ve toprakta başlıyor. Bir de sulama kanallarını tamamladık.

Çiftçi: Evet Allah razı olsun ondan çok memnunuz.

Fatma Şahin: Buranın sulaması ile ilgili şimdi İslahiye tarafından başladı ve çalışmalar devam. Bu bölgenin elektrikten dolayı maliyetini de düşürmemiz lazım. Ondan da güneş enerjisi yatırımı yapıyoruz.

Çiftçi: Başkanım kanaldan çok memnunuz, çok işimize yaradı, çok iyi bir proje, Allah razı olsun.

Sohbet sırasında ise çiftçiler Fatma Şahin’in yanlarında olduğu için duydukları sevinci dile getirerek şunları söyledi;

"Destekler her yıl azalmıyor artıyor"

2014’ten bugüne kadar hep çiftçiyi destekledi. Bu destekler her yıl azalmıyor artıyor, devamını da bekliyoruz. Bulunduğumuz arazide her zaman mazot, gübre, ekipman desteğinde bulundu. 6 Şubat depremleri sonrası ekipmanlarımız enkaz altında kaldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ekipmanını getirdiler, indirdiler. ‘Buyurun sizin emrinizde’ dediler. Sulama ile ilgili büyük eksiklerimiz oldu. Çünkü depo ve ambarlarımız çöktü. Bunlarla da ilgili gerekli desteğin hepsi yapıldı. Sezonu minimum hasarla atlattık.

Fatma Şahin'in tarıma hassasiyeti

Bilindiği üzere Başkan Fatma Şahin, çiftçilere önemli olanaklar sağlıyor. Bu olanakların arasında, mazot, gübre, sulama, ekipman gibi unsurlar da yer alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Çiftçi Kart uygulaması ile de Türkiye’de ilk olan bir uygulamaya imza attı.

Çiftçi kart uygulaması ile yüzde 100 hibeli olarak mazot desteği sağlandı. Çiftçi Kart ile başlayan uygulama kapsamında ilk mazot dağıtımını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gerçekleştirmiş oldu.