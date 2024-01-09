Depremden etkilenen Nurdağı ve Islahiye'deki üniversite öğrencilerine 2 bin TL nakit desteği!

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı ilk meclis toplantısında alınan karara göre depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet eden üniversite öğrencilerine 2 bin TL nakdi destek sağlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı. Gündemin 3’ncü maddesinde yer alan depremin etkilediği Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde eğitim gören üniversite öğrencilerine 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı için 2 bin TL nakit desteği sağlanacak.

Yeni yılın ilk oturumunda meclise başkanlık yapan Başkan Fatma Şahin, daha öncede şehir genelindeki 12’nci sınıf öğrencilerine maddi destek verildiğini belirterek, “Deprem bölgesinde üniversiteye giden çocukların ciddi bir eğitim ihtiyacı var. Bütün verilen kitaplar enkaz altında kaldığı için kitap almaları gerekiyor. Bu kararı ondan sonra getirdik” diye konuştu.

Arıtma tesisi birçok bölgeyi kirlilikten kurtaracak

Ocak ayı toplantısında dikkat çeken bir başka gündem maddesi daha yer aldı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması planlanan arıtma tesisi ve atıksu iletim hattı için alanın kamu yararına kamulaştırılması, enerji iletim hattı ve trafo merkezi izinleriyle, tesis ulaşım yolları ile ilgili çalışmalar gündemin konusu oldu.

Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak arıtma tesis planlaması ile hem endüstriyel atıklarla mücadele edilecek hem de Gaziantep’in Organize Sanayi bölgesi de yeşil şehir standartlarına uygun şekilde düzenlenecek. Bu tesis Beykent tarafındaki atık suları da alacak. Arıtma tesisi yeni bir teknolojiyle yapılacak. Nizip Çayı, Hancağız Barajı kirliliğin etkilerinden kurtulacak.

Şahin: 2026 Yeşil Sertifika Programı'na geçmesi lazım

Başkan Şahin oturumda yaptığı açıklamada, tesis planlamasının eylem planı şartlarına göre Büyükşehir Belediyesince yapılması gereken kısmının hızlıca yapıldığını aktardı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin yüksek arıtma ile ilgili yaptığı çalışmalar olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, şunları söyledi:

"Organizede hem kapasite arttı hem de 6’ncı organize şu anda kuruluyor. Yeni sanayinin akıllı sanayi olması için 2026 Yeşil Sertifika Programına geçmesi lazım. Bunun bitirilmesi için de bu yatırımın yapılması lazım. Bu durumdan dolayı bizim elimizde kamulaştırdığımız alan var. Buranın yapılacak her türlü çalışması bizim için çok önemli. Organizemizin ihracat yapma kapasitesi zayıflarsa orada 280 bin kişi çalışıyor. Şehir ekonomisi açısından çok önemli.”



Meclis toplantısının sonlanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, afet sonrası konut inşası ve yapılan yeni projelerde yürütülen çalışmaların son durumu hakkında sunum gerçekleştirdi.