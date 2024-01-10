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İstanbul'da kahreden görüntü! Servis aracının altında kalan çocuk öldü

SULTANGAZİ'de servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada ölen çocuğun abisinin de, yaklaşık 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2054 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa dönen servis sürücüsü, Muhammet Enes Memiş’i (5) görmeyerek ezdi. Sürücü, bir süre tekerin altına kalan çocuğun üstünde beklerken daha sonra durumu fark etmesiyle üzerinden geçti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muhammet Enes Memiş’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken Memiş'in cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınırken konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kazada ölen Memiş’in abisi Yasin Memiş'in de yaklaşık 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

“Ailesi için büyük bir imtihan”

Olay anında ezilen çocuğa müdahale eden sağlık görevlisi Köksal Duman, “İş çıkışı buradan geçerken kalabalığı gördüm. Kalabalıkta olan arkadaşlar sağlıkçı olduğum için müdahale etmemi söylediler. Nabzını kontrol ettim nabzı yoktu. Gelen ekipler hayatını kaybettiğini belirtti. Rabbim sabır versin ailesine, zor üzücü bir olay. Abisi de önceden 50. Yıl Mahallesi'nde trafik kazasına kurban gitmiş. Ailesi için büyük bir imtihan babası da kalp krizi geçirmiş” dedi.

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