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Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 12 ilde gerçekleştirilen “Kıskaç-3” Operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince 12 ilde gerçek gerçekleştirilen “Kıskaç-3” Operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında operasyonların detayına ilişkin bilgiler verdi.
Paylaşımında örgütün, sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya “Örgütün Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını söyledi.
Yerlikaya paylaşımın devamında “Örgütün sözde ‘Öğrenci Yapılanması’ içerisinde faaliyette bulundukları ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Ordu, İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde Bank Asya’da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı” ifadelerine yer verdi.

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