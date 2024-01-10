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Bakan Özhaseki'den vatandaşa konfor yanıtı: O işler öyle olmuyor arkadaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konforlu ortamda çalıştığını söyleyen bir vatandaşa yanıt verdi. Özhaseki, "Ne cumartesi var ne pazarı var. Sabahı yok akşamı yok. Hak edersen gelir oturursun. Oraya gelene kadar anamız ağladı bizim." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşmaları için mesaisine devam ediyor. 

Özhaseki, sosyal medya hesabından videoya yer verdi.

Görüntüleri "O işler öyle olmuyor arkadaşım" başlığıyla paylaşan Özhaseki, videoda katıldığı bir toplantıda bakanlıkta konforlu bir ortamda çalıştığını söyleyen bir vatandaşa yanıt verdi.

Özhaseki, "Ne cumartesi var ne pazarı var. Sabahı yok akşamı yok. Hak edersen gelir oturursun. Oraya gelene kadar anamız ağladı bizim. 30 sene belediye başkanlığı var. Hadi buyur. Ne zannediyorsun. Atışmak için söylemiyorum ama bilin diye söylüyorum." dedi.

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