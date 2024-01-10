Tebliğciler pavyonda bu kez şarkı söyledi! 'Dermanımı bilen gelsin' dedi sese bakın...

Tebliğciler olarak bilinen ve alkollü mekanlara girip irşat ve tebliğde bulundukları görüntülerle bilinen grup bu kez tebliğ yapmaya gittiği Ankara'daki bir pavyonda sahneye çıkıp şarkı okudu...

Ankara'nın gece hayatına damga vuran pavyonlarında ilk kez sarıklı, cübbeli, sakallı biri sahneye çıkıp şarkı söyledi. 'Tebliğciler' cemaati mensupları, Ankara'da bir pavyona tebliğ yapmak için girdi.

Tebliğin ardından sahneye çıkan Tebliğci bir kişi şarkı okudu. O görüntüler sosyal medyayı salladı. Bazı kullanıcılar "Tebliğciler pavyonları geze geze dünyanın rengine kanmış" derken bazı kullanıcılar da "Gide gele meslek sahibi oldu adamlar.." yorumları yaptı.