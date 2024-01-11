Buz gibi havada sahilde çırıl çıplak cinsel ilişkiye girdiler! Yer: Zonguldak Kızlar Plajı

ZONGULDAK'tan tepki çeken görüntüler geldi. Zonguldak şehir merkezinde Kızlar Plajı’nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin ortalık yerde çırıl çıplak cinsel ilişkiye girdikleri görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Zonguldak’ta kaydedildiği ileri sürülen görüntüler İstanbul Bebek Sahili'ndeki rezil görüntüleri hatırlattı. Kent merkezinde Kızlar Plajı’nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Buz gibi havada çekilen rezilliğin görüntüleri bir anda sosyal medyada yayıldı. Bunun ardından polis, ‘hayasızca hareketler’ suçu kapsamında inceleme başlattı. Sahilde bu ahlaksızlığa imza atan çiftin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.