BIST 7.874
DOLAR 29,97
EURO 33,04
ALTIN 1.957,28
SPOR

Sunucu maç sonu dayanamadı Arda Güler'e sarıldı! Rakip fark etmez, biz Real Madrid'iz!

SUUDİ Arabistan'da oynanan Atletico Madrid'i 5-3 mağlup ettikleri İspanya Süper Kupası yarı final maçının ardından kameraların karşısına geçen Arda Güler çarpıcı açıklamalarda bulundu. Röportajın ardından sunucu Arda Güler'e sarılmak istedi.

Atletico Madrid'i 5-3 mağlup ettikleri İspanya Süper Kupası yarı final maçının ardından kameraların karşısına geçen Arda Güler çarpıcı açıklamalarda bulundu. Röportajın ardından sunucu Arda Güler'e sarılmak istedi. Arda, ''Çok mutluyum, burada çok güzel aile ve arkadaşlık ortamım var." ifadelerini kullanırken, "5-6 aydır sakattım, hocamız hemen kadroya aldı. Güvenini her zaman ifade ediyor. İnşallah her şey daha iyi olacak.'' dedi. İşte Arda Güler'in açıklamaları...

Türkiye'den çok büyük destek var

 - Türkiye'den çok büyük bir destek var, herkesten çok teşekkür ederim.

- Rakip fark etmez, Real Madrid olduğumuz için kim gelirse gelsin kazanmak için oynayacağız.

Hayallerimin çok daha başındayım

- Hayallerimin daha çok başındayım, burada çok kaliteli bir kadro var umarım kadroda olmaya devam ederim!

- Milli takımı çok özledim.

Sunucu dayanamadı ve sarıldı

Arda Güler'in röportajının ardından sunucu Güler'e, ''Arda, tüm Türkiye adına sarılmak istiyorum sana.'' dedi. Arda sunucunun isteğine sıcakkanlı bir biçimde karşılık verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yine CHP, yine olay! Parti Meclisi karıştı
Yine CHP, yine olay! Parti Meclisi karıştı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Özhaseki'den vatandaşa konfor yanıtı: O işler öyle olmuyor arkadaşım
Bakan Özhaseki'den vatandaşa konfor yanıtı: O işler öyle olmuyor arkadaşım
Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattı
Tebliğciler pavyonda bu kez şarkı söyledi! 'Dermanımı bilen gelsin' dedi sese bakın...
Tebliğciler pavyonda bu kez şarkı söyledi! 'Dermanımı bilen gelsin' dedi sese bakın...
İstanbul’da sosyete dünyasına uyuşturucu satan avukat suçüstü yakalandı
İstanbul’da sosyete dünyasına uyuşturucu satan avukat suçüstü yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu: İntikam için geldim! Muhammed Nur Nahya'nın 'aday' parodisi olay
Kemal Kılıçdaroğlu: İntikam için geldim! Muhammed Nur Nahya'nın 'aday' parodisi olay
İstanbul'da kahreden görüntü! Servis aracının altında kalan çocuk öldü
İstanbul'da kahreden görüntü! Servis aracının altında kalan çocuk öldü
KGYS görüntüleri "Böyle kaza mı olur" dedirtti
KGYS görüntüleri "Böyle kaza mı olur" dedirtti
Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde FETÖ operasyonu: 38 şüpheli yakalandı
Ekvador çok fena karıştı! Çete üyeleri canlı yayını bastı, spikerin cebine bomba koydu, gardiyan astı
Ekvador çok fena karıştı! Çete üyeleri canlı yayını bastı, spikerin cebine bomba koydu, gardiyan astı