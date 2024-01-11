Sunucu maç sonu dayanamadı Arda Güler'e sarıldı! Rakip fark etmez, biz Real Madrid'iz!

SUUDİ Arabistan'da oynanan Atletico Madrid'i 5-3 mağlup ettikleri İspanya Süper Kupası yarı final maçının ardından kameraların karşısına geçen Arda Güler çarpıcı açıklamalarda bulundu. Röportajın ardından sunucu Arda Güler'e sarılmak istedi.

Atletico Madrid'i 5-3 mağlup ettikleri İspanya Süper Kupası yarı final maçının ardından kameraların karşısına geçen Arda Güler çarpıcı açıklamalarda bulundu. Röportajın ardından sunucu Arda Güler'e sarılmak istedi. Arda, ''Çok mutluyum, burada çok güzel aile ve arkadaşlık ortamım var." ifadelerini kullanırken, "5-6 aydır sakattım, hocamız hemen kadroya aldı. Güvenini her zaman ifade ediyor. İnşallah her şey daha iyi olacak.'' dedi. İşte Arda Güler'in açıklamaları...

Türkiye'den çok büyük destek var

- Türkiye'den çok büyük bir destek var, herkesten çok teşekkür ederim.

- Rakip fark etmez, Real Madrid olduğumuz için kim gelirse gelsin kazanmak için oynayacağız.

Hayallerimin çok daha başındayım

- Hayallerimin daha çok başındayım, burada çok kaliteli bir kadro var umarım kadroda olmaya devam ederim!

- Milli takımı çok özledim.

Sunucu dayanamadı ve sarıldı

Arda Güler'in röportajının ardından sunucu Güler'e, ''Arda, tüm Türkiye adına sarılmak istiyorum sana.'' dedi. Arda sunucunun isteğine sıcakkanlı bir biçimde karşılık verdi.