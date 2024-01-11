Fatih Portakal'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler! Siz bu kafayla giderseniz...

CHP MYK ve Parti Meclisi'nin Lütfü Savaş'ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermesine en sert tepkilerden birisi de Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal'dan geldi. Lütfü Savaş'la ilgili CHP'nin memnuniyet anketlerine ne olduğunu sorup, "o anketleri görmek istiyorum" diyen Fatih Portakal, "Özgür Bey puan kaybediyorsunuz. Ve böyle giderseniz sonunuzu hızlandırıyorsunuz. Cesaretsiz bir insansınız" diye Özgür Özel'e yüklendi.

Siyasi partiler son dönemece girerken adaylarını bir bir açıklamaya başladı. Dün gece 242 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de ortalık karıştı. Depremin ardından tepkilerin hedefindeki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterildi. Buna birçok CHP'li isimden tepki gelirken, bunlardan biri de gazeteci Fatih Portakal oldu.

Böylelerini siyasetten uzaklaştırın!

Kendi Youtube kanalında konuşan Fatih Portakal, CHP'nin Savaş'ı yeniden aday göstermesi için şu ifadeleri kullandı:

- Böyle örnekleri lütfen siyasetimizden uzaklaştıralım. Bunlar faydası olan insanlar değil. Benim görüşüm tabii bunlar. Siz ister verin ister vermeyin ilgilenmiyorum.

Burlara ders verilmesi gerekiyor

- Bunların olmaması gerekiyor. Bunlara ders verilmesi gerekiyor. Hangi partiden olursa olsun. İstanbul'da Murat Kurum'a, Eskişehir'de rüşvet teklif eden Nebi Hatipoğlu'na, Hatay'da bu isme... Bakın 'tarihi bir karar' diyordu Özgür Özel.

Değişim oldu da ne oldu?

- İşte tarihi karar falan değil, bildik bir karar. Söyledikleri de ortada. Siyasetçi işte ya. Değişim oldu da ne oldu. Sürekli puan kaybeden bir Özgür Özel'den bahsediyoruz.

O anketleri görmek istiyorum

- Hataylıların isteğine göreymiş. Hatay'da anket mi yaptınız? Hatay'da Savaş'ı öne çıkaran o anketi ben görmek istiyorum. Kime yaptınız? Nasıl yaptınız? Şeffaflık ilkesine uydunuz mu? Kim verir ya Hatay'da...

'Tamam çok iyi öldürdü' diye mi oy verecekler

- Sorumluluğu olan insanlardan bir tanesi diyoruz. Ama az ama çok, yerel yönetim. Siz ailenizden birilerini kaybetmişsiniz gidip ankette ona oy vereceksiniz. 'Tamam çok iyi öldürdü', 'binalarda yıkıldı ben oyumu veriyorum' böyle mi yani? Bakış açınız bu mu?

Sonunuzu hızlandırıyorsunuz, cesaretsiz bir insansınız

- Özgür Bey puan kaybediyorsunuz. Ve böyle giderseniz sonunuzu hızlandırıyorsunuz. Cesaretsiz bir insansınız. Siz 'tarih yazacağız' derken 'sizin tarihinizi yazacaklar birkaç ay sonra. Siz bu kafayla giderseniz tarih marih yazamazsınız.