BIST 7.896
DOLAR 30,09
EURO 33,02
ALTIN 1.969,27
GÜNCEL

Trafikte makas attı o anlar saniye saniye kaydedildi bedelini pahalı ödedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kartal Sahil’de makas atarak ilerleyen sürücü, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası gözaltına alınan sürücüye 14 bin 258 Lira para cezası uygulanırken araç ise trafikten men edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kartal Sahil yolu üzerinde meydana geldi. 34 YUF 67 plakalı araç sürücüsü sahil yolu üzerinde seyir halinde olduğu sırada trafik yoğunluğuna aldırış etmeden makas atarak ilerledi.

Sürücü hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Araç trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası trafiği tehlikeye atarak ilerleyen O.M. isimli sürücü yakalandı. Sürücü hakkında makas atmak ve abarth egzoz kullanmak suçlarından toplamda 14 bin 258 Lira para cezası kesilerek, adli işlem başlatıldı. Araç ise trafikten men edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener 42. evlilik yıldönümlerini böyle kutladı! Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar
Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener 42. evlilik yıldönümlerini böyle kutladı! Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Yeniden Refah AK Parti ile ipleri kopardı! 35 ilçe istedik, vermediler! Erdoğan bizi arka bahçesi gibi görmeye çalıştı
Yeniden Refah AK Parti ile ipleri kopardı! 35 ilçe istedik, vermediler! Erdoğan bizi arka bahçesi gibi görmeye çalıştı
ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'de Husi hedeflerini savaş uçaklarıyla bombaladı! Husiler tehdit etti
ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'de Husi hedeflerini savaş uçaklarıyla bombaladı! Husiler tehdit etti
Fatih Portakal'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler! Siz bu kafayla giderseniz...
Fatih Portakal'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler! Siz bu kafayla giderseniz...
Depremzedeler anlattı Bakan Özhaseki video paylaştı: Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle
Depremzedeler anlattı Bakan Özhaseki video paylaştı: Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle
Otizmli çocuk gürültü yapıyor diye komşusunun kapısına beyzbol sopası ile dayandı
Otizmli çocuk gürültü yapıyor diye komşusunun kapısına beyzbol sopası ile dayandı
Kurtlar Vadisi dizisi yıllar öncesinden bildi! Pedofil sapık Epstein, çocukların kanını ünlülere satmış
Kurtlar Vadisi dizisi yıllar öncesinden bildi! Pedofil sapık Epstein, çocukların kanını ünlülere satmış
Otomobil, yaya geçidindeki yayaya çarptı!
Otomobil, yaya geçidindeki yayaya çarptı!
Buz gibi havada sahilde çırıl çıplak cinsel ilişkiye girdiler! Yer: Zonguldak Kızlar Plajı
Buz gibi havada sahilde çırıl çıplak cinsel ilişkiye girdiler! Yer: Zonguldak Kızlar Plajı
Sunucu maç sonu dayanamadı Arda Güler'e sarıldı! Rakip fark etmez, biz Real Madrid'iz!
Sunucu maç sonu dayanamadı Arda Güler'e sarıldı! Rakip fark etmez, biz Real Madrid'iz!
Yine CHP, yine olay! Parti Meclisi karıştı
Yine CHP, yine olay! Parti Meclisi karıştı