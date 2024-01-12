Yeniden Refah AK Parti ile ipleri kopardı! 35 ilçe istedik, vermediler! Erdoğan bizi arka bahçesi gibi görmeye çalıştı

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında Pazartesi günü yapılacak ittifak görüşmesi son anda iptal edilmişti. YRP, AK Parti ile ipleri adeta kopardı. "Murat Kurum'u Emine Erdoğan istedi, kendilerinin bile haberi yoktu" diyen YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal, "CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti ile 10 büyükşehir kazanılırdı. AK Parti malı ucuza kapatmaya çalışıyor. AK Parti bize yalan söyledi. AK Parti'den 35 ilçe istedik, vermediler" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Halk TV canlı yayınında AK Parti ile yürütülen yerel seçim ittifakı görüşmelerini anlatırken AK Parti'ye sert suçlamalar yöneltti. "Murat Kurum'u Emine Erdoğan istedi, kendilerinin bile haberi yoktu" iddiasında bulunan Aydal, "Murat Kurum'un ismi bile bizimle paylaşılmadı, Erdoğan bizi arka bahçesi gibi görmeye çalıştı. CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti ile 10 büyükşehir kazanılırdı. AK Parti malı ucuza kapatmaya çalışıyor" dedi. "AK Parti bize yalan söyledi" iddiasında bulunan Aydal, "AK Parti'den 35 ilçe istedik, vermediler." ifadelerini kullandı. İşte Aydal'ın açıklamalarından satır başları...

Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşamadılar

- Bizim çok ciddiye alarak bizim bir partiye güç verişimizi ciddiye almadıklarını gördüm. Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AK Parti’li arkadaşlar diyorlar ki ‘bizi desteklemezseniz CHP kazanacak’ Biz AK Parti’yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar.

25 kuruşluk poşetten başka ne var!

- Murat Kurum isminde Emine Erdoğan’ın etkisi olduğunu düşünüyorum. Geçmişteki çalışmalarda bu poşet işlerinde vs. Kurum ile ilişkilerinin etkisidir bu. Murat Kurum beyefendiyle tanışıyorum, gayet beyefendi biri. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı döneminde aklınızda kalan poşetten başka bir şey var mı? 25 kuruşluk poşet… Onda bile mantık hatası var.

Emine Erdoğan önem veriyor diye...

- Cumhurbaşkanının eşi önem veriyor diye bunun peşine düşüldü. Yaptıkları şey çok daha büyük zarara uğrattı. O siyah büyük poşetler yaygınlaştı bu akıllıca değildi. Biz Murat Kurum’u deprem döneminde de gördük. Algı yönetimi ile kurulmuş bir söylem geliştiriyor Murat Kurum beyefendi.

AK Parti aday bile bulamıyor

- Şimdi AK Parti hiç olmadığı kadar sıkıntıda aday bile bulamıyor. Dikkatinizi çekmiştir en sıkıntılı şehirlerde bile eski adaylarını yeniden gösterdi. Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri Kocaeli. Tahir Büyakın iki metro vadetmiş ikisi de yok. Temiz hava demiş her gün zehir suluyoruz. Temiz su vaadetmiş sular pis. Tramvay yapacağım demiş bir tanesi bile bitmemiş.

Ankara ve İstanbul'u kaybedince kendisini yenilmiş sayacak

- Bütün bu olmazlar içinde bile aynı kişiyi aday yapıyorsa AK Parti çok çaresiz demektir. Ankara, İstanbul ve İzmir’i kaybedince de kendisini yenilmiş sayacak.

AK Parti'den 35 ilçe istedik, vermediler

- CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti ile 10 büyükşehir kazanılırdı. AK Parti malı ucuza kapatmaya çalışıyor. Erdoğan bizi arka bahçesi gibi görmeye çalıştı. AK Parti bize yalan söyledi. Biz olmadan kazanma ihtimali olmayan 76 ilçe var, AK Parti'den 35 ilçe istedik, vermediler.

Ekrem İmamoğlu'nu savunmuyorum ama...

- Ekrem İmamoğlu’nu savunma noktasında değilim ama elini kolunu bağlayıp dövüş diyorsunuz. Ona rağmen hizmetler yaptı ve kanala karşı. Kanal İstanbul beka sorunumuz. Bu bile bile Murat Kurum’un olmaması için yeterli.