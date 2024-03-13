BIST 9.033
DOLAR 32,09
EURO 35,11
ALTIN 2.228,66
GÜNCEL

"Mahzen-11" operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-11" operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda Erdoğan Şener (Şenerler), Sadrettin Avcı (Avcılar) ve ️Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 18 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda, 7 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konulduğunu, ayrıca 2 milyar liranın suçtan elde edildiği tespitinin yapıldığını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
İzmir'de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Süper Lig'de 2 başkan ve 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'de 2 başkan ve 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Erdoğan 'Son seçim' dedi, gündem karıştı! Fatih Portakal erken seçim için tarih verdi
Erdoğan 'Son seçim' dedi, gündem karıştı! Fatih Portakal erken seçim için tarih verdi
Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine sürpriz ceza! Dilan Polat'tan sonra gözler onlara çevrilmişti
Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine sürpriz ceza! Dilan Polat'tan sonra gözler onlara çevrilmişti
Kurum'dan canlı yayında anket açıklaması: Ben size sonucu söyleyeyim...
Kurum'dan canlı yayında anket açıklaması: Ben size sonucu söyleyeyim...
"Mahzen-11" operasyonları: 3 organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
"Mahzen-11" operasyonları: 3 organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
İmam camide kendini astı
İmam camide kendini astı
Rusya Devlet Başkanı Putin Batı'ya sert çıktı: Nükleer savaşa hazırız
Rusya Devlet Başkanı Putin Batı'ya sert çıktı: Nükleer savaşa hazırız
Murat Kurum menemen pişirirken ocağın altının yanmadığı görüntüler için konuştu
Murat Kurum menemen pişirirken ocağın altının yanmadığı görüntüler için konuştu
Erdoğan'ın 'son seçimim' ifadesiyle ilgili Ömer Çelik'ten dikkat çeken sözler
Erdoğan'ın 'son seçimim' ifadesiyle ilgili Ömer Çelik'ten dikkat çeken sözler
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, üst üste 28 galibiyetle dünya rekoru kırdı
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, üst üste 28 galibiyetle dünya rekoru kırdı