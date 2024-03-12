Rize Çayına yeni gübreleme yöntemi! Dron kullanıldı

Lawmax ilaç şirketi, Rize'de dron ile çay gübreleme uygulamasıyla çiftçilere avantaj sağlıyor.

Rize'nin Çayeli İlçesinde Çeçeva köyünde başlayan uygulama ile iş yükünün azaltılması ve yüksek verim hedefleniyor.

Lawmax ilaç yöneticisi Tuğba Ayvaz dron ile gübreleme sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Uygulanan bu sistem ile Karadeniz'deki çiftçilere maddi ve manevi destek sağlama amacında olduklarını ifade eden Ayvaz ''Bir Karadenizli olarak buradaki sorunlarımızı biliyorum. Karadeniz'de sıvı gübrenin pek yaygın olmaması arazi koşullarının zorluğunu göz önünde bulundurarak Karadenizli kadın girişimci olarak çiftçilerimize buradaki arazi şartlarının yükü ile tarımdan, çaydan uzaklaşmamaları için firma olarak nasıl destek sağlayabiliriz diye düşündük. Önce ülkemiz sonra çiftçimiz kazansın istedik'' dedi.

Çiftçimizin kazanması için uğraşıyoruz

Sıvı gübre kullanımında dron ve püskürtme sistemini müşterilerine ücretsiz sağladıklarını ifade eden Ayvaz, ''Çiftçilerimizi iş yükünden kurtardık dönüm başına kullanılan gübre miktarını 100 kg’dan 2 kg’a düşürerek maliyeti yarı yarıya indirdik. Karbon salınımı küresel ısınmanın artması nedeniyle doğaya ve insana katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Tarım için daha çok verim daha az insan gücü kullanılarak ülke topraklarının ve çiftçimizin kazanması için uğraşıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Karadeniz'imize teknoloji tarımının hızla büyümesi hedefleniyor bunun için çabalıyoruz'' açıklamasında bulundu.