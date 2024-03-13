Mansur Yavaş'ı örnek gösterdi Sinan Burhan videoyu paylaştı Şaban Sevinç'in zor anları

TV100'de dün akşam yayınlanan Taksim Meydanı programı ilginç anlara sahne oldu. Şaban Sevinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmaması gerektiğini savunurken, "Benim artık son dönemim" diyen CHP Ankara adayı Mansur Yavaş'ı örnek gösterdi. Sinan Burhan, dakikalar sonra 2019'da Mansur Yavaş'ın "Ben bir dönem adayım" dediği videoyu yayınlattı.

TV100 ekranlarında yayınlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son seçimim" sözleri ve 3. dönem tartışmaları konuşuldu.

CHP'ye yakın gazetecilerden Şaban Sevinç, CHP Ankara adayı Mansur Yavaş'ı bu konuda örnek gösterdi.

Mansur Yavaş: Benim artık son dönemim

Sevinç, "Bak Mansur Yavaş ne demiş" diyerek Yavaş'ın "Benim artık son dönemim. Bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretim bırakacağım" sözlerini işaret etti.

Gazeteci Sinan Burhan, Sevinç'e itiraz ederek, "Mansur Yavaş dedi ki 2019'da 'ben bir kez aday olacağım.' Videosunu da istiyorsanız atacağım" dedi.

Burhan, Sevinç'e dönerek, "Şaban Sevinç öyle bir video çıkarsa sen haklıymışsın Sinan Burhan diyecek misin?" diye sordu. Sevinç de "diyeceğim" yanıtını verdi.

O sırada Sevinç'in "Eğer Mansur Bey 2029'da çıkıp bana bir kez daha aday verin derse ben de derim 'sen 2024'de böyle demiştiniz' derim." sözlerine Burhan, "2019'da dedi" yanıtını verdi.

2019'da Mansur Yavaş: Ben bir dönem adayım

Burhan, dakikalar sonra bulduğu videoyu sunucu Gürkan Hacır'a gönderdi. Hacır'ın yayına bağlattığı videoda Yavaş'ın "Ben bir dönem adayım. Bu dönem zarfında Ankara'nın 50 yılını planlayıp bununla ilgili çalışmaları yapıp belediye içinde sistemi buna göre kurup herhalde Ankara halkına borcumuzu ödemiş olarak" dediği duyuluyor.

"Sinan Burhan haklı çıktı tebrik ederim"

Bu videonun ardından Sevinç, Sinan Burhan haklı çıktı. Tebrik ederim Ama Mansur bey ne yapsın Ankara halkı bırakmıyor" dedi.