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BİLİM - TEKNOLOJİ

Roketsan'ın süpersonic füze atış testi başarıyla tamamlandı

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın konuya ilişkin X'teki paylaşımında, atış testine ilişkin görüntülere yer verildi. Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinin görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığıyla X'teki hesabından paylaştı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de X'teki paylaşımında, "Milli teknolojimizle çizdiğimiz rotada gururla ilerliyoruz. İHA-122 füzemiz, AKINCI TİHA'dan yapılan atışlı testini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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