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İETT otobüsünde dehşet anları! Şoför kalbinden bıçaklandı

BAŞAKŞEHİR'de İETT otobüs şoförünün bıçaklanama anı kameraya yansıdı. Görüntüde, şahısların otobüse girdiği ve şoförle kavga edip bıçakladığı görülüyor. Kaçan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde 21.30 sıralarında seyir halindeki 34 LD 0371 plakalı 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurmuştu.

Araçtan inen şüpheli, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.‘yı kalp hizasından bıçaklamıştı. Otobüs şoförünün bıçaklanma anı ortaya çıktı.

Görüntüde, şahısların otobüse girdiği ve şoförle kavga ettiği görülüyor. Daha sonra da şoförü bıçaklayıp kaçtıkları yer alıyor. Öte yandan, polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu A.Ö. ve bıçaklama olayını gerçekleştiren oğlu yaşı küçük M.Y.Ö. Kayabaşı Mahallesinde bulunan ikametlerinde yakalandı.

Her iki şahıs hakkında “Kasten Yaralama” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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