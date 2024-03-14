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Konya'da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Pilotun uçaktan atlama anı ise kameralara yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."

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