Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un kaza anı küfürlü video paylaştığı ortaya çıktı

İstanbul’da 1 vatandaşın öldüğü kaza sonrası Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşları, ambulans çağırmak yerine sosyal medyaya video çekerek “böyle şansı s.k.m" diye paylaştıkları ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan dehşet dolu kaza Türkiye'nin gündemine yerleşti. Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a, oradan ABD'ye kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kaza anından yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza anının hemen akabinde çekilen videoda, olaya karışan bir çocuğun Cihantimur'un arabasının halini görüntülerken küfür ettiği videonun sonunda elinde telefonla Timur Cihantimur gözüküyor. Görüntüleri çeken arkadaş grubunun yaralılara yardım etmek yerine bunu sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Bir kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.