BIST 8.823
DOLAR 32,22
EURO 35,13
ALTIN 2.238,36
DÜNYA

ABD’yi fırtına ve hortum vurdu: 2 ölü!

ABD’nin Indiana ve Ohio eyaletlerinde etkili olan şiddetli kasırga ve hortumda 2 kişi hayatını kaybederken, en az 25 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

ABD’nin Indiana eyaletinin doğusu ile Ohio eyaletinin batısında dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına ve hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle büyük panik yaşanırken, bazı kasabalar yerle bir oldu, evlerde büyük hasar oluştu.

Ohio’ya bağlı Logan County Şerifi Randall Dodds, Lakeview köyünde yer alan Geiger Mobil Ev Parkı'nda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Indiana'da en az 38, Ohio'da ise 20 kişinin yaralandığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre perşembe gecesi itibarıyla Indiana'da 2, Ohio'da ise 5 hortum etkili oldu. Indiana eyaletinde en az 5 bin, Ohio'da ise 20 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Motosikletliyi gafil avladılar: 4 kişi önünü kesip tekme ve yumruklarla saldırdı
Motosikletliyi gafil avladılar: 4 kişi önünü kesip tekme ve yumruklarla saldırdı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
CHP Giresun adayının yaralıya ilk yardım müdahalesi tepki çekti
CHP Giresun adayının yaralıya ilk yardım müdahalesi tepki çekti
İstanbul’da tapu dolandırıcılarına Tapu Müdürlüğü’nde suçüstü: 3 gözaltı
İstanbul’da tapu dolandırıcılarına Tapu Müdürlüğü’nde suçüstü: 3 gözaltı
Galatasaray şikayet etti! Ali Koç destek için adliyeye geldi
Galatasaray şikayet etti! Ali Koç destek için adliyeye geldi
Erzurumlu Nurten abla sosyal medyada gündem oldu Acun Ilıcalı paylaştı
Erzurumlu Nurten abla sosyal medyada gündem oldu Acun Ilıcalı paylaştı
Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un kaza sonrası küfürlü video paylaştığı ortaya çıktı
Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un kaza sonrası küfürlü video paylaştığı ortaya çıktı
Tokat'ta site sakini komşularını bağırarak sahura kaldırdı
Tokat'ta site sakini komşularını bağırarak sahura kaldırdı
Ekrem İmamoğlu İstanbul gibi vaatlerini de unuttu!
Ekrem İmamoğlu İstanbul gibi vaatlerini de unuttu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Yumaklı ile görüşürken bayılan kadına ilk müdahaleyi Milletvekili Arslan yaptı
Bakan Yumaklı ile görüşürken bayılan kadına ilk müdahaleyi Milletvekili Arslan yaptı
Konya'da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada
Konya'da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada