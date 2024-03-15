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CHP Giresun adayının yaralıya ilk yardım müdahalesi tepki çekti

Giresun'da bir motokurye trafik kazası geçirdi. Kazaya denk gelen CHP Giresun adayı Fuat Köse'nin yaralı motokuryeye müdahale etmek isterken 'beni tanıyor musun' diye sorması tepki çekti.

Giresun'un Karadeniz Sahil Yolu Çerkez mevkiinde bir motokurye trafik kazası geçirdi. Otomobiliyle kazanın olduğu noktadan geçen CHP Giresun Belediye Başkanı Adayı Fuat Köse ve beraberindeki heyet yaralı motokuryeye müdahale etmek için durdu.

Yaralıya müdahale eden Köse sürekli olarak “Beni tanıyor musun?” diye sordu. Köse'nin ekibi o anları kayıt altına alıp daha sonra başkan adayının sosyal medya hesabından paylaştılar.

Paylaşılan görüntülerde beraberindeki heyetin olaya kahkahalarla eşlik etmesi vatandaştan büyük tepki aldı. Kazanın şokuyla sorulara cevap vermekte zorlanan yaralı motokurye ise olanlara anlam veremedi.

Kaza yapmış kişiye su verilmez

Köse'nin heyetindeki kişinin yaralıya su vermesi de tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, videonun altına kaza yapan kişiye su verilmesinin sakıncalı olduğunu ilk muayenenin önemine dikkat çektiler.  

Kullanıcılar, "ilk yardım nedir bilmeden müdahale etmektense ambulans çağırıp bilincini açık tutmaya çalışsaydınız keşke." yorumunda bulundu.

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