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DÜNYA

Almanya, ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı

Alman Hava Kuvvetleri tarafından Gazze’ye ilk kez havadan yardım bırakıldığı, 4 tonluk yardımın bin metre yükseklikten Gazze’ye indirildiği aktarıldı.

İsrail’in Gazze saldırıları devam ederken insani durumun her geçen gün derinleştiği Gazze’ye yardımlar havadan bırakılıyor. ABD, Ürdün’ün yanı sıra bu kez Gazze’ye Almanya’dan yardım geldi. Alman Hava Kuvvetleri, ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı.

Alman Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Fransa’da konuşlu 2 adet C-130 tipi uçakların Ürdün’den havalandığı ve 4 ton gıdanın Gazze’ye indirildiği kaydedildi. Açıklamada 4 paletin bin metre yükseklikten Gazze’ye bırakıldığı aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin açıklamasında “Gazze halkı temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun. Bu nedenle hava kuvvetlerine ait nakliye uçakları havadan gıda ve ilaç tedarik edecek” dedi.

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