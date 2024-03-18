Özgür Özel'in 'Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?' sorusuna kalabalıktan beklenmedik cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Gazipaşa'daki halk buluşmasında kalabalığa "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sordu. Kalabalıktan 2 kez "Var" cevabını alan Özel, "Yok işte, yok" demek zorunda kaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde halk buluşmasında konuştu.

Özel'in konuşması sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Özel, halk buluşmasında toplanan kalabalığa "Buradan soruyorum. Emekliye 'Yok' diyen Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sordu.

Kalabalıktan "Var" cevabı gelince Özel, bir kez daha "Var mı?" diye sordu. Bir daha "Var" cevabı gelince Özel, "Yok işte, yok" demek zorunda kaldı.