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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP Kağızman adayı Sergül Keskin'e destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağızman halkını CHP Kağızman adayı Sergül Keskin'e oy vermeye çağırdı. İmamoğlu'nun videolu mesajını ınstagram hesabından paylaşan Keskin, "Kağızman’dan İstanbul’a gönül köprüsü kurduk. İstanbul’daki tüm hemşehrilerimiz de sizin arkanızda" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Kağızman adayı Sergül Keskin'e yayınladığı videoyla destek çıktı.  

Keskin'e başarılar dileyen İmamoğlu, "Çok eskiden beri tanıdığımız Sergül başkanımızın gayretli çabasını çalışkanlığını bilirim. Bir kadın belediye başkanının Kağızman'a da çok yakışacağına inanıyorum" dedi.

İmamoğlu'nun videosunu ınstagram hesabından paylaşan Keskin, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu desteğiyle benim ve Kağızman halkının arkasında. Kendisine Kağızman halkı adına teşekkür ediyorum. Kağızman’dan İstanbul’a gönül köprüsü kurduk. İstanbul’daki tüm hemşehrilerimiz de sizin arkanızda" diyerek yanıt verdi.

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